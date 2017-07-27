Кудрин предрек России долгие годы под санкциями



Россия может остаться под санкциями на долгие годы, что ограничит экономический рост и инвестиции, а также увеличит разрыв между страной и миром. Об этом в четверг, 27 июля, в интервью Reuters заявил глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин

«Обсуждающееся ужесточение санкций в текущем режиме сильно не повлияет на экономику — нет серьезных изменений по сравнению с действующим вариантом. Но существовавшая надежда на их отмену в ближайшие годы сейчас уменьшилась», — отметил он.



Кудрин добавил, что «если президент США мог отказаться от каких-то санкций, пойти на их ослабление, то получать разрешение в Конгрессе будет сложнее». При этом он понадеялся на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном в ближайший год или два.



Бывший министр также отметил, что при условии сохранения санкций Россия теряет доступ к западным технологиям и капиталу, что ограничит темпы роста ВВП двумя процентами в год. Также Кудрин прогнозирует снижение конкурентоспособности страны и очень медленный рост уровня жизни населения.

