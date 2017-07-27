Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что, если Россия вернет Siemens поставленные в Крым турбины, проблема будет «легально решена». Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что предложение «выкупить турбины обратно» все еще действует, но российская сторона пока отказалась от него. По мнению Хармса, ситуация может негативно сказаться на сделках других компаний с Россией.

«Siemens находится уже 165 лет в России, это ключевой для компании рынок. Мы очень довольны, и российское правительство довольно действиями Siemens… Компания делает фантастический бизнес там, и было бы очень жалко, если бы это помешало ему», - подчеркнул он.

В июле в СМИ появилась информация, что в Крым поставили газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на санкции ЕС , запрещающие европейским компаниям предоставлять Крыму энергетические технологии.Утверждалось, что две из четырех газовых турбин модели SGT5–2000E прибыли морем в порт Севастополя с Таманского полуострова для установки на Севастопольской электростанции.

По данным СМИ, всего для электростанции было произведено четыре турбины. Их якобы изготовили на заводе «Сименс Технологии газовых турбин» в Санкт-Петербурге и доставили в Тамань по контракту с «Технопромэкспортом».

Представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост заявил, что компания не поставляла турбин на полуостров. Он заверил, что Siemens «соблюдает все ограничения экспортного контроля». Затем компания подала иск в Арбитражный суд Москвы против трех российских компаний — ОАО «Технопромэкспорт», ООО «Технопромэкспорт» и ООО «Сименс технологии газовых турбин».

В Кремле заявили, что в Крыму действительно размещена технологическая продукция, связанная с энергетикой, но страной ее происхождения является Россия.