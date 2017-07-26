Скандал с турбинами: ЕС согласовал санкции против РФ

«Представители ЕС условились добавить четырех человек и три субъекта в свой список санкций против России после скандала с турбинами Siemens», - написал он.

Eu ambassadors agree to add 4 ppl & 3 entities to its #Russia sanctions list after the Siemens turbine scandal. #Crimea #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 26 июля 2017 г.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что под ограничительные меры могут попасть входящие в Ростех ОАО и ООО «ВО Технопромэкспорт», их руководители и чиновник из Минэнерго

В июле в СМИ появилась информация, что в Крым поставили газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на санкции ЕС, запрещающие европейским компаниям предоставлять Крыму энергетические технологии.

Утверждалось, что две из четырех газовых турбин модели SGT5–2000E прибыли морем в порт Севастополя с Таманского полуострова для установки на Севастопольской электростанции. По данным СМИ, всего для электростанции было произведено четыре турбины. Их якобы изготовили на заводе «Сименс Технологии газовых турбин» в Санкт-Петербурге и доставили в Тамань по контракту с «Технопромэкспортом».

Представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост заявил, что компания не поставляла турбин на полуостров. Он заверил, что Siemens «соблюдает все ограничения экспортного контроля». Затем компания подала иск в Арбитражный суд Москвы против трех российских компаний — ОАО «Технопромэкспорт», ООО «Технопромэкспорт» и ООО «Сименс технологии газовых турбин».

В Кремле заявили, что в Крыму действительно размещена технологическая продукция, связанная с энергетикой, но страной ее происхождения является Россия.