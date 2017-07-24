Америка срывает планы России и ОПЕК

Мониторинговый комитет ОПЕК + (члены картеля, Россия и еще 10 стран) сообщил, что готов продлить действие соглашения по ограничению добычи нефти, как минимум, на второй квартал 2018 года, если это потребуется для балансировки рынка. Договоренности о сокращении производства на 1,8 млн баррелей в стуки были достигнуты в конце 2016 года и продлены в мае этого года до конца первого квартала 2017 года.

«Комитет рекомендовал как опцию возможное продление действия декларации о сотрудничестве, в том числе и после первого квартала 2018 года, при необходимости, если такое действие потребуется для балансировки рынка», — заявил в понедельник российский министр энергетики Александр Новак , по итогам встречи мониторингового комитета в Санкт-Петербурге.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна поддерживает продление соглашения по сокращению добычи нефти.

«Мы поддерживаем действие соглашение не только до марта, но и после марта, если будет консенсус в необходимости продления соглашения», — сказал журналистам аль-Фалих.

По словам министры энергетики России, Кувейта и Саудовской Аравии и главы ОПЕК, меры, предпринятые ранее в рамках сделки по сокращению объемов нефтедобычи, оказались «весьма успешными». Они отметили, что уровень исполнения заключенной ранее сделки достиг по итогам периода 98%. При этом ОПЕК+ ждет, что в третьем квартале ситуация на рынке продолжит улучшаться.

В результате действия соглашения ОПЕК+ цены на нефть за полгода 2017-го выросли примерно на треть по сравнению с первым полугодием прошлого года, подсчитал Александр Новак.

Он заявил, что некоторые страны выполняют соглашение на 100%, а кто-то даже превышает уровень исполнения.

«Мы считаем, что мы достигаем тех целей, которые поставили перед собой. Начиная с марта месяца мы видим снижение остатков, и происходит уменьшение остатков в странах ОЭСР , в Соединенных штатах Америки. 350 млн баррелей ушло с рынка, запасы снизились на 90 млн баррелей. Мы видим продвижение вперед. В III квартале спрос выше, чем во втором и первом», — рассказал российский министр.

«Исторически показателя выполнения условий договора в 98% ранее ни разу не было достигнуто. Мы, безусловно, рады таким цифрам, и прогнозируем потенциал роста спроса в III квартале 2017 года», — заявил Новак.

Халид аль-Фалих ожидает ускорения сокращения запасов, что должно положительно сказаться на росте спроса и стабилизации цены в третьем квартале 2017 года. Он считает, что спрос в июле-сентябре вырастет на 1,5 млн баррелей в сутки, по сравнению с 1 млн в первом квартале этого года. Основной вклад в рост спроса внесут Китай, Индия и США.

Глава саудовского минэнерго также сообщил, что в августе Саудовская Аравия серьезно сократит добычу, экспорт должен составить в результате 6,6 млн баррелей, что вкупе с повышением спроса должно улучшить ситуацию на рынке.

Сложности для балансировки рынка создают Ливия и Нигерия, которые наращивают добычу.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в июне суммарные объемы увеличения добычи Ливией и Нигерией составили 450 тыс. баррелей нефти в сутки относительно октября 2016 года. Тогда их добыча составляла, по данным МЭА, 510 тыс. и 1,45 млн баррелей в сутки соответственно.

В МЭА также отмечают, что рост добычи, освобожденных от обязательств сокращения объемов из-за нестабильной внутриполитической обстановки, странах, снизил эффективность мер ОПЕК в июне с 920 до 470 тыс. баррелей.

Председатель мониторингового комитета ОПЕК+ Иссам аль-Марзук, комментируя эту ситуацию, заявил, что увеличение добычи, продемонстрированное этими странами «незначительно».

Он говорит, что шумиха вокруг этих стран не подтверждается цифрами — темпы роста их нефтедобычи компенсируются техническими проблемами и сокращением добычи участницами сделки ОПЕК+. Мохаммед Баркиндо отметил, что Ливия и Нигерия «были очень настроены на сотрудничество». «Они представили нам все цифры, все свои планы, все сложности, с которыми они сталкиваются. Те целевые показатели, к которым они стремятся, соответствуют этим сложностям. Это и безопасность, и финансирование, и логистика, и другие», — сказал он.

Представитель Нигерии заявил, что его страна готова добровольно присоединиться к сделке ОПЕК+ сразу после стабилизации на желаемом уровне в 1,8 млн баррелей.

Но главную угрозу ОПЕК+ и всему мировому рынку нефти несут США, которые не являются участниками соглашения, и потому наращивают добычу.

Генсек картеля Мохаммед Баркиндо отметил, что нельзя не замечать дополнительные объемы сланцевой нефти, которые США продали в первом полугодии 2017-го и еще внесут до конца текущего года. «Представитель Саудовской Аравии уже назвал их «слоном в посудной лавке», — подчеркнул Баркиндо.

Генсек отметил, что ОПЕК в IV квартале 2017 года намерен продолжить диалог со сланцевыми производителями. В тоже время, Александр Новак сказал, что привлечение США в сделку ОПЕК+ «не рассматривается и не рассматривалось».

Из-за американских нефтяников, Международный валютный фонд в понедельник понизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы примерно на три доллара – соответственно до $51,9 и $52 за баррель Brent.

Аналитики соглашаются, что действия Ливии, Нигерии и США представляют угрозу плану по балансировке рынка, который реализует ОПЕК+.

Анастасия Игнатенко , ведущий аналитик ГК «Телетрейд», считает, что если на США повлиять сложно, то со своими членами ОПЕК все же разберется. «Как известно, эффект от принимаемых ими мер подрывают Ливия и Нигерия, которые освобождены от обязательств и наращивают объемы производства.

Палки в колеса также вставляют и американские сланцевики, но если нет возможности призвать их к ответственности, то ОПЕК попробует навести порядки в своих рядах», — считает аналитик.

Нет гарантий, что Нигерия и Ливия присоединятся к ограничениям добычи, отмечает Сергей Козловский , руководитель аналитического отдела Grand Capital. Более того, по его мнению, нет оснований полагать, что сама Саудовская Аравия до конца года не пересмотрит свои планы по объемам добычи. Он считает, что не стоит ждать и более масштабного сокращения добычи, такого, чтобы цены вернулись к $100.

Для Саудовской Аравии, у которой и так уже сложился отрицательный баланс бюджета, новое сокращение может означать дальнейшее снижение экспортной выручки и потери доли рынка нефти в мире, поясняет Артем Малов, старший аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково».

Производители сланцевой нефти в США адаптировались к низким ценам и количество буровых вышек согласно отчетам Baker Huges хоть и медленно, но продолжает расти, говорит аналитик.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге министры также договорились предпринять ряд усилий, направленный на мониторинг уровня добычи и экспорта, а также провести в случае необходимости внеочередное заседание организации.

Александр Новак, комментируя намерение ОПЕК следить за уровнем экспорта, заявил, что Россия не против таких мер, но при этом выполняет все требования сделки по снижению добычи, и что нужно в первую очередь обращать внимание на инфраструктурные факторы — например, ремонт НПЗ. По его словам, Россия «не наращивает экспорт, и в июне сократила его на 400 тыс. баррелей».