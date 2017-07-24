Новак: Россия сможет заместить всю продукцию Siemens

Ситуация с Siemens не отразится на компаниях из России, страна сможет заместить всю продукцию, заявил министр энергетики Александр Новак . «У нас рынок абсолютно конкурентный в стране. Все, что поставляет Siemens, могут поставлять и другие компании, в том числе и в сфере электроэнергетики», - передает слова Новака ТАСС

Он добавил, что в рамках импортозамещения Россия научилась и сама производить такое оборудование, поэтому для Siemens неэффективно уходить с рынка.

«Для нас же это не несет рисков», - заключил министр.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Минэнерго объявит конкурс на строительство еще одной электростанции в Крыму мощностью 100-120 МВт. Сейчас «Технопромэкспорт» строит на полуострове две ТЭС в Симферополе и в Севастополе, они будут введены в строй в первом полугодии 2018 года.

На строительстве ТЭС используются турбины, которые, по мнению концерна Siemens, поставлены в Крым в нарушение условий договора. Компания начала процесс разрыва лицензионных соглашений с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций в связи с поставкой турбин в Крым, но не собирается полностью сворачивать бизнес в России.