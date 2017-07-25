Американская компания вживит своим сотрудникам микрочипы

Компания Three Square Market, которая находится в штате Висконсин, введет 50 членам персонала микрочипы под кожу, сообщает телеканал BBC.



Отмечается, что такие меры направлены на то, чтобы упростить доступ людей к электронному оборудованию фирмы. В частности, микрочипы позволят подключаться к компьютерам и пользоваться офисной техникой.



Микросхемы, которые стоят по 300 тысяч долларов, будут вживляться бесплатно.



Телеканал подчеркивает, что все участники проекта добровольно согласились на проведение такой операции.