Siemens разорвет соглашение с компаниями России

Немецкий концерн Siemens разорвет лицензионное соглашение с российскими компаниями. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о договоре по поставкам оборудования для электростанций.

В июле в СМИ появилась информация, что в Крым поставили газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на санкции ЕС , запрещающие европейским компаниям предоставлять Крыму энергетические технологии.

Утверждалось, что две из четырех газовых турбин модели SGT5–2000E прибыли морем в порт Севастополя с Таманского полуострова для установки на Севастопольской электростанции. По данным СМИ, всего для электростанции было произведено четыре турбины. Их якобы изготовили на заводе «Сименс Технологии газовых турбин» в Санкт-Петербурге и доставили в Тамань по контракту с «Технопромэкспортом».

Представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост заявил, что компания не поставляла турбин на полуостров. Он заверил, что Siemens «соблюдает все ограничения экспортного контроля». Затем компания подала иск в Арбитражный суд Москвы против трех российских компаний — ОАО «Технопромэкспорт», ООО «Технопромэкспорт» и ООО «Сименс технологии газовых турбин».

В Кремле заявили, что в Крыму действительно размещена технологическая продукция, связанная с энергетикой, но страной ее происхождения является Россия.