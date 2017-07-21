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В Кремле отказались комментировать сообщения о поставках турбин Siemens в Крым
Фото: © AP Photo / Uwe Lein
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать ситуацию вокруг Siemens: сообщения о поставках газовых турбин производства немецкой компании в Крым и ответные меры компании.
«Сразу скажу, что я оставляю это без комментария, это вопрос к компаниям, с которыми осуществляется сотрудничество, и по линии этих компаний будет продолжено взаимодействие и диалог», — приводит «РИА Новости» слова Песков.
Он также не стал комментировать утверждения немецких СМИ, что президент России Владимир Путин лично давал гарантии канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что турбины Siemens не будут поставлять в Крым.
Ранее Reuters сообщило, что Siemens планирует отказаться от своей доли в компании «Интеравтоматика», которое является совместным предприятием немецкой компании с «Технопромэкспортом». Siemens также заявила о получении достоверных сведений, что все турбины, поставленные в Крым, попали туда незаконно.
Пресс-секретарь российского президента неоднократно заявлял, что газовые турбины, поставляемые в Крым, имеют российское происхождение.
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