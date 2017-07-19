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Госдума отменила понятие "дача"
Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и упраздняющий дачные товарищества. Законопроект вводит понятие "жилой дом" и исключает определения "дача", "дачный дом", "дачное хозяйство".
Замглавы Минэкономразвития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко ранее уточнила, что упразднение дачного хозяйства как вида деятельности не исключает возможности построить на участке жилой дом. "И такой жилой дом строить можно, а участки, на которых можно строить жилой дом, - это садовые участки", - отметила она.
Как пояснил на заседании глава профильного думского комитета Николай Николаев, "принципиально новым для садоводов является то, что законопроект позволяет гражданам ведение садоводства и огородничества без образования юридического лица".
- Но в случае желания правообладателей земельных участков быть членами товарищества им предлагается такая возможность - как для собственников земли, так и для граждан, обладающих правами бессрочного пользования или аренды земельных участков, - добавил Николаев.
Законопроектом также оговариваются полномочия органов некоммерческих организаций, создаваемых для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, их ответственность. При этом вводится очно-заочная и заочная формы проведения общих собраний членов товарищества.
В новой редакции законопроекта предусматривается, что такое собрания смогут, например, принять на добровольной основе решение о безвозмездной передаче части имущества общего пользования (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты) в государственную или муниципальную собственность.
Документом доработан понятийный аппарат, конкретизировано определение "имущества общего пользования", установлены возможные его виды и цели использования. Это позволит снизить риск появления в товариществах имущества, не связанного с его деятельностью.
Предусматривается обязанность лиц, являющихся правообладателями земельных участков, но не вступивших в товарищество, осуществлять плату за приобретение, создание, содержание, текущий и капитальный ремонт имущества общего пользования, а также за услуги и работы по управлению таким имуществом в размерах, равных установленным для членов товарищества.
При этом они вправе использовать имущество общего пользования, расположенное в границах территории ведения садоводства или огородничества, наравне и в объеме, установленном для членов товарищества, а также принимать участие в голосовании на общем собрании членов товарищества по вопросам, касающимся распоряжения этим имуществом.
В новой редакции предусматривается, что недвижимое имущество общего пользования, приобретенное после вступления в силу законопроекта, принадлежит на праве общей долевой собственности лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории ведения садоводства или огородничества, пропорционально площади этих участков.
Срок вступления в силу закона перенесен на 1 января 2019 года. При этом требование об обязательном лицензировании скважин товариществ вступает в силу с 1 января 2020 года. В отношении реорганизационных процедур установлен отдельный переходный период - 5 лет с даты вступления закона в силу (до 1 января 2024 года).
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