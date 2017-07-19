Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и упраздняющий дачные товарищества. Законопроект вводит понятие "жилой дом" и исключает определения "дача", "дачный дом", "дачное хозяйство".



Замглавы Минэкономразвития , руководитель Росреестра Виктория Абрамченко ранее уточнила, что упразднение дачного хозяйства как вида деятельности не исключает возможности построить на участке жилой дом. "И такой жилой дом строить можно, а участки, на которых можно строить жилой дом, - это садовые участки", - отметила она.

Как пояснил на заседании глава профильного думского комитета Николай Николаев , "принципиально новым для садоводов является то, что законопроект позволяет гражданам ведение садоводства и огородничества без образования юридического лица".





- Но в случае желания правообладателей земельных участков быть членами товарищества им предлагается такая возможность - как для собственников земли, так и для граждан, обладающих правами бессрочного пользования или аренды земельных участков, - добавил Николаев.



Законопроектом также оговариваются полномочия органов некоммерческих организаций, создаваемых для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, их ответственность. При этом вводится очно-заочная и заочная формы проведения общих собраний членов товарищества.



В новой редакции законопроекта предусматривается, что такое собрания смогут, например, принять на добровольной основе решение о безвозмездной передаче части имущества общего пользования (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты) в государственную или муниципальную собственность.



Документом доработан понятийный аппарат, конкретизировано определение "имущества общего пользования", установлены возможные его виды и цели использования. Это позволит снизить риск появления в товариществах имущества, не связанного с его деятельностью.



Предусматривается обязанность лиц, являющихся правообладателями земельных участков, но не вступивших в товарищество, осуществлять плату за приобретение, создание, содержание, текущий и капитальный ремонт имущества общего пользования, а также за услуги и работы по управлению таким имуществом в размерах, равных установленным для членов товарищества.



При этом они вправе использовать имущество общего пользования, расположенное в границах территории ведения садоводства или огородничества, наравне и в объеме, установленном для членов товарищества, а также принимать участие в голосовании на общем собрании членов товарищества по вопросам, касающимся распоряжения этим имуществом.



В новой редакции предусматривается, что недвижимое имущество общего пользования, приобретенное после вступления в силу законопроекта, принадлежит на праве общей долевой собственности лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории ведения садоводства или огородничества, пропорционально площади этих участков.



Срок вступления в силу закона перенесен на 1 января 2019 года. При этом требование об обязательном лицензировании скважин товариществ вступает в силу с 1 января 2020 года. В отношении реорганизационных процедур установлен отдельный переходный период - 5 лет с даты вступления закона в силу (до 1 января 2024 года).