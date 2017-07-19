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Госдума одобрила запрет бесплатного багажа в самолетах
В России авиапассажиры не будут платить за перевозку багажа при его отсутствии. Решение об исключении из тарифа соответствующего расхода приняла во втором чтении Государственная дума. Об этом сообщает ТАСС.
Данная инициатива позволит снизить стоимость авиаперевозок. Согласно законопроекту, перевозчик обязан проинформировать клиента об условиях провоза багажа и ручной клади до заключения договора. Проект предусматривает сохранение нормы бесплатного провоза ручной клади весом от 10 килограммов. Авторы инициативы отмечают, что законопроект позволит улучшить условия для работы лоукостеров. Заложенные в программе законодательные механизмы позволят расширить линейку тарифов низкобюджетных авиакомпаний.
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