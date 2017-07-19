Госдума одобрила запрет бесплатного багажа в самолетах



В России авиапассажиры не будут платить за перевозку багажа при его отсутствии. Решение об исключении из тарифа соответствующего расхода приняла во втором чтении Государственная дума . Об этом сообщает ТАСС.

Данная инициатива позволит снизить стоимость авиаперевозок. Согласно законопроекту, перевозчик обязан проинформировать клиента об условиях провоза багажа и ручной клади до заключения договора. Проект предусматривает сохранение нормы бесплатного провоза ручной клади весом от 10 килограммов. Авторы инициативы отмечают, что законопроект позволит улучшить условия для работы лоукостеров. Заложенные в программе законодательные механизмы позволят расширить линейку тарифов низкобюджетных авиакомпаний.