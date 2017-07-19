Газета узнала о начале строительства второй нитки «Турецкого потока»



«Газпром» начал строительство второй нитки газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря. Об этом в среду, 19 июля, пишет газета «Ведомости»

По информации издания, на дно Черного моря уже уложено около 25 километров трубопровода. Над укладкой работает корабль-трубоукладчик Audacia, принадлежащий швейцарской компании Allseas, которая выиграла тендер «Газпрома» на прокладку трубы.



Ссылаясь на данные сайта marinetraffic.com, «Ведомости» указывают, что за последние сутки судно движется с постоянной средней скоростью 0,1–0,15 узла в час (около пяти километров в день) по маршруту пролегания первой нитки газопровода.



О начале укладки второй нитки «Турецкого потока» «Газпром» не сообщал.



11 июля генеральный директор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан заявил, что Турция достигла договоренности с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока» на ее территории.





Днем ранее министр энергетики России Александр Новак рапортовал, что «Газпром» проложил 50 километров газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря.

Россия объявила о прекращении работ по строительству «Южного потока» через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии в декабре 2014-го года в пользу нового газопровода в сторону Турции. В начале мая 2017 года «Газпром» сообщил о начале строительства морского участка «Турецкого потока». Мощность двух ниток газопровода должна составить по 15,75 миллиарда кубометров. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.



30 мая было заявлено, что Москва ожидает от Брюсселя «железобетонных гарантий» по реализации проекта второй нитки газопровода «Турецкий поток», чтобы не повторился опыт «Южного потока». Интерес к этому проекту проявляют многие европейские партнеры. В частности, в июне вице-президент итальянской Eni Массимо Мантовани сообщил, что компания не исключает для себя возможности стать акционером «Турецкого потока».