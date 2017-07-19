Один из крупнейших железнодорожных перевозчиков Москвы запустит в свои пригородные поезда "тайных пассажиров". Информация об этом появилась на портале "Госзакупки".



"Тайные пассажиры" будут работать по принципу "тайных покупателей". Только они будут следить за поведением контролеров, маскируясь под обычных проезжающих. Если работник увидит неподобающее поведение сотрудника, он должен зафиксировать это в специальной анкете и записать происходящее на видеокамеру.



Народные проверяющие должны будут проехать не менее чем в шести пригородных поездах Москва - Тверь и Москва - Конаково. Подбирать "тайных пассажиров" будут специалисты рекламного агентства, с которым уже заключен договор.