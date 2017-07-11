Американцы поставят крест на проектах «Газпрома»

В проспекте к выпуску евробондов «Газпром» предупреждает, что санкции могут задержать или полностью остановить реализацию проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Партнер RusEnergy Михаил Крутихин заявил изданию, что при расширении санкций от участия в проекте «Турецкий поток» может отказаться компания Allseas, которая занимается укладкой трубы. Другие подрядчики также не решатся включиться в проект, считает Крутихин.

Руководство «Газпрома», напротив, ранее заявляло, что проектам компании санкции не угрожают, в частности, «Северный поток – 2» будет построен в заданный срок.

Сенат США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Согласно проекту, президент США может наложить санкции на лиц, намеренных инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно.

