«Аэрофлот» припугнул пилотов-изменников

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, выступая на годовом собрании акционеров, заявил, что авиакомпания не примет назад уволившихся ради работы в Китае пилотов. Об этом сообщают "Ведомости".

Савельев признал, что пилоты покидают "Аэрофлот" ради работы в Азии. При этом он отметил, что в "Аэрофлоте" командир воздушного судна получает порядка 470 тыс. рублей. Гендиректор авиакомпании подчеркнул, что уволившихся пилотов примут назад не ранее, чем через три года.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию: за последние два с половиной года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 пилотов сейчас находятся в процессе трудоустройства. Пилотов привлекают условия работы и заработная плата, кроме того, летчикам предлагают более удобный график (около 50 часов полета в месяц вместо стандартных 80-100 часов). Зарплаты также существенно выше, так, авиакомпания China Southern предлагает пилотам зарплату от 26 тыс. до 29 тыс. долларов в месяц. Chengdu Airlines предлагает пилотам зарплату около 300 тыс. долларов в год, или 25 тыс. долларов в месяц.