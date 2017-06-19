"Росатом" представил батарейку, способную проработать полвека

Источник питания основывается на изотопе Ni-63 и совершенно безопасен.

Зайцев отметил, что вольт-амперные характеристики нового источника питания невелики, но в качестве источника питания для, к примеру, медицинских кардиостимуляторов, батарейка хорошо подходит.

Стоимость одной батарейки составляет порядка четырех тысяч долларов, в связи с чем говорить о серийном выпуске пока рано.

В форуме принимают участие 90 российских и зарубежных компаний, представляющих новинки в области ядерной энергетики, включая такие масштабные проекты, как плавучая АЭС.