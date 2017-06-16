Россияне пожаловались на карту «Мир»

Заместитель главы управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг по Центральному федеральному округу Банка России Елена Козиевская рассказала, что в ЦБ поступило много жалоб на национальные платежные карты «Мир» от россиян из-за того, что они «не понимают всего спектра». Об этом сообщает Banki.ru.

Статистику Козиевская не назвала, но отметила, что жалоб было «очень много».

По ее словам, обращения поступают от «социально незащищенной категории населения». Она отметила, что замена карты им дается непросто, россияне «болезненно» относятся к данному вопросу. При этом обратившиеся с жалобами еще не до конца смогли понять все возможности и преимущества, поэтому они пытаются «обезопасить себя».

«Все новое, конечно, вызывает опасения… Мы им отвечаем, что по закону у них, конечно, есть возможность отказаться от получения пенсии на карточку», — сказала Козиевская.

По ее словам, россиян беспокоит вопрос доступности банкоматов для людей с ограниченными возможностями. Также в ЦБ поступает много жалоб на мобильное приложение карты «Мир».