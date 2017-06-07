Росавиация пригрозила отменой всех чартеров в стране

Глава ведомства пояснил, что на такие меры придется пойти, если массовые задержки нерегулярных рейсов будут продолжаться. Росавиация проведет совещание с рядом чартерных перевозчиков по этому поводу в четверг, 8 июня.

В настоящее время серьезные сбои в расписании фиксируются у авиакомпании «Вим-Авиа». По словам Нерадько, в самом пессимистичном варианте перевозчик справится с кризисом к середине июня.

Росавиация пока не намерена отзывать сертификат эксплуатанта у «Вим-авиа». По причине задержек рейсов ограничить право на полеты невозможно, а проблем с исправностью лайнеров перевозчика в ведомстве не зафиксировали.

Во вторник, 6 июня, стало известно, что «Вим-Авиа» аннулировала еще 13 рейсов по стране и за рубеж. Ранее в этом же месяце перевозчик отменил большинство чартеров из Антальи на летний период.

В начале июня министр транспорта России Максим Соколов пообещал, что из-за проблем с «Вим-Авиа» компенсации всем авиапассажирам за задержку рейсов будут увеличены.

Серьезные сбои в расписании у перевозчика возникли в конце мая. Тогда начались многочасовые задержки рейсов в Болгарию, Турцию и по другим направлениям.