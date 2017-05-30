Банки отказываются от СМС-уведомлений

Российские банки начали заменять SMS-сообщения для клиентов на рush-уведомления в мобильных банках. Как сообщает РБК со ссылкой на участников банковского рынка, это происходит из-за постоянного роста цен у мобильных операторов.

Одной из причин роста тарифов стало снижение доходов операторов из-за перехода людей в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber и другие), заменяющие звонки и SMS, пояснил Беляков.

Информирование клиентов банками делится на обязательное и маркетинговое. По закону «О национальной платежной системе», с 2014 года банки должны информировать своих клиентов о любых операциях по карте. Остальные рассылки — на усмотрение банка. Извещения могут представлять собой и SMS, и push-уведомления в мобильном банке.