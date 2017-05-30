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Банки отказываются от СМС-уведомлений
Российские банки начали заменять SMS-сообщения для клиентов на рush-уведомления в мобильных банках. Как сообщает РБК со ссылкой на участников банковского рынка, это происходит из-за постоянного роста цен у мобильных операторов.
Директор по развитию бизнеса компании MFMSolutions Александр Беляков рассказал агентству, что с начала 2017 года свои тарифы на SMS-оповещения поднял Tele2, а с 1 июня на 2-11 процентов их повысит «МегаФон». Информацию о повышении стоимости сервиса подтвердили в Сбербанке, ЮниКредит Банке, банке «Ак Барс», Транскапиталбанке, Абсолют Банке, Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) и СМП Банке. Директор департамента платежных систем СМП Банка Елена Биндусова заявила, что после неоднократного повышения тарифов ежемесячные расходы банков на SMS в среднем выросли на 30 процентов.
Одной из причин роста тарифов стало снижение доходов операторов из-за перехода людей в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber и другие), заменяющие звонки и SMS, пояснил Беляков.
Информирование клиентов банками делится на обязательное и маркетинговое. По закону «О национальной платежной системе», с 2014 года банки должны информировать своих клиентов о любых операциях по карте. Остальные рассылки — на усмотрение банка. Извещения могут представлять собой и SMS, и push-уведомления в мобильном банке.
В апреле этого года ФАС признала тарифы на услугу SMS-рассылки «МегаФона», МТС, «ВымпелКома» и «Т2 Мобайл» (Tele2) нарушающими закон «О защите конкуренции». Операторов обязали изменить тарифную политику SMS-информирования.
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