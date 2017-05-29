Пенсионная реформа отложена

Правительство заморозило обсуждение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) практически сразу после его внесения. Концепция разработана Минфином и Центробанком для перезапуска накопительной пенсии. Об этом сообщил «Известиям» федеральный чиновник. Информацию подтвердил источник, знакомый с ходом обсуждения ИПК. По их словам, публичное обсуждение концепции начнется только после политического решения о реформе пенсионной системы в целом, которое не появится раньше президентских выборов. ИПК может заработать лишь в 2020 году, а предложенная модель претерпит существенные изменения, уверены собеседники "Известий" . При этом официально в Минфине сообщили, что срок введения ИПК пока не изменился.

Законопроект об ИПК Минфин и Центральный банк внесли в правительство в начале апреля. Концепция призвана перезапустить систему накопительной пенсии, которая в последние несколько лет из-за серии мораториев потеряла смысл. По задумке авторов идеи, работодатели после запуска ИПК будут автоматически отчислять 1–6% от зарплаты каждого сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. При этом эти деньги нельзя будет изъять – юридически они будут собственностью гражданина.

По словам федерального чиновника, концепция ИПК «зависла» в правительстве до тех пор, пока не будет принято политическое решение о начале обсуждения изменений в пенсионной системе в целом.

- Концепция ИПК «завязана» на многих важных изменениях в пенсионной системе, включая повышение пенсионного возраста. Начинать масштабное обсуждение реформы нельзя, потому что на это нет разрешения «сверху». Когда оно появится – неизвестно. Вероятно, что не раньше президентских выборов в 2018 году, - рассказал федеральный чиновник.

Собеседник «Известий», принимающий участие в обсуждениях реформы в правительстве, заметил, что концепция ИПК внесена в правительство с разногласиями, которые усложняют прохождение инициативы.

- Финансово-экономический блок и социальный не договорились по автоподписке – это главный камень преткновения. ИПК требует существенной доработки, - сообщил он. – Сейчас обсуждаются многие предложения в пенсионной сфере, и итоговый вариант системы может исключать ИПК в предложенном формате.

Официально в пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что «срок введения концепции ИПК пока не изменился». Речь шла о 2019 годе.

Концепция ИПК была внесена в правительство с большой таблицей разногласий, сообщали ранее источники «Известий». Замечания были в основном у Минтруда . Ему не нравится автоматическая подписка, а для Минфина это принципиальная позиция. Еще один важный предмет споров — как учесть в ИПК корпоративные системы дополнительного пенсионного обеспечения.

Автоподписка – главное в этой концепции. Минфин и ЦБ утверждают, что на добровольной основе ИПК не будет пользоваться большой популярностью среди населения. Соцблок же настаивает на том, что накопительная пенсия должна быть добровольной. А автоподписка — это добровольно-принудительная система.

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков не удивлен тому, что обсуждение ИПК заморожено.

- Я этому не удивлен. Здесь на одной чаше весов активная позиция ЦБ и Минфина с намерением оперативно внести документ в правительство и обсуждать его уже на площадке правительства. На другой чаше весов позиция социального блока, который говорил, что они в принципе против идеи ИПК, - рассказал он.

По словам Сергея Белякова, финансово-экономический и социальный блоки правительства пока не находят общий язык.

- На мой взгляд, есть колоссальный разрыв в экспертизе, которой обладают финансово-экономический блок и социальный. Если первый занимает содержательную позицию и доказывает ее понятными аргументами, то с социальным блоком дискуссия идет на уровне «нравится-не нравится», «подходит-не подходит». На мой взгляд, для принятия каких-то решений в принципе нужно определиться, хотим мы развивать накопительный элемент или нет, - отметил он.

По мнению члена совета директоров АО «НПФ Согласие» Андрея Неверова , ИПК поможет рынку в той концепции, которая изначально предложена Минфином и ЦБ – то есть с автоподпиской.

- ИПК затевается не как радикальная замена обязательного пенсионного страхования, но как модификация другого пенсионного продукта – добровольного негосударственного пенсионного обеспечения, - пояснил он.

Нехватка денег у правительства на накопительную пенсию - это миф, заявил Андрей Неверов. Он напомнил, что недавно Минфин нашел 1,1 трлн рублей доходов госбюджета сверх плана.