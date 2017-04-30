Япония хочет существенно увеличить объем закупок газа у России

Япония хотела бы уйти от излишней зависимости от поставок нефти и газа с Ближнего Востока и импортировать больше из России, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"Традиционно Япония покупает большую часть нефти и газа в странах Ближнего Востока. И нас беспокоит эта зависимость, так как этот маршрут очень небезопасен, сопряжен с геополитическими рисками. Поэтому для нас очень важно обеспечить северный маршрут поставки энергоносителей, то есть — из России. Это очень важно с точки зрения энергетической безопасности нашей страны", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Желание закупать больше, по его словам, касается, в частности, поставок сжиженного газа в Японию из РФ.

"Могу подтвердить, что мы хотели бы существенно увеличить этот объем", — отметил японский министр.

Он также прокомментировал возможность прямых поставок из России в Японию электроэнергии и перспективы строительства газопровода между двумя странами.

"Да, такие идеи существуют, и мы с господином (министром энергетёики РФ Александром) Новаков изучаем эти направления. Но здесь важно просчитать вопрос экономической целесообразности", — отметил Сэко.