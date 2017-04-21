Бензин в регионах подорожал до 50 рублей

На фоне сезонных факторов и высоких акцизов на топливо цены на бензин продолжают расти практически во всех регионах России. Самый дорогой бензин — на Дальнем Востоке и в Южном федеральном округе. Абсолютными рекордсменами по стоимости являются Якутия (почти 50 рублей за литр) и Чукотка (51,5 рубля), подсчитали в компании «Алгоритм Топливный Интегратор». Дефицита топлива в стране не будет, утверждает Федеральная антимонопольная служба, а стоимость бензина вряд ли вырастет к лету, добавляют аналитики.

Средняя стоимость бензина Аи-92 в середине апреля по сравнению с началом месяца выросла на 6 копеек, до 36,25 рубля за литр, свидетельствуют данные издания «Индикаторы российского рынка нефтепродуктов», которое еженедельно выпускает Thomson Reuters. Большой рост в апреле был зафиксирован в Южном федеральном округе — на 11 копеек, до 37,72 рубля за литр. Высокие темпы роста также показал Урал, где бензин подорожал на 9 копеек, до 35,28 рубля за литр. Однако самые высокие цены из всех российских федеральных округов сложились на Дальнем Востоке — в среднем 40,59 рубля за литр.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), которое собирает статистику по всему нефтегазовому сектору, цены на бензин в Крыму также приближаются к 40 рублям за литр, сейчас это 39,4 рубля за литр. Тогда как в соседнем Краснодарском крае стоимость топлива составляет 38,2 рубля за литр — разница в 1,2 рубля. Эксперты уверены, что подобная ситуация может сохраняться до 2019 года.

— Говорить о том, что самый дорогой бензин в Крыму, — неправильно. Рекорды по ценам всё равно остаются за Дальним Востоком: абсолютными рекордсменами по стоимости являются Якутия (почти 50 рублей за литр) и Чукотка (51,5 рубля), — рассказал ведущий аналитик «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктор Костюков.

По его мнению, разница в цене между полуостровом и материком легко объясняется дополнительными транспортными издержками.

— Вагоны с топливом, идущие в Крым, проходят через Краснодар. Провозная плата от Краснодара до Симферополя, включая услуги Керченской паромной переправы, составляет 2100 рублей за тонну — около 1,5 рубля за литр. Эта транспортная надбавка и приводит к удорожанию топлива на полуострове, — подсчитал Виктор Костюков.

Когда будет достроен Крымский мост, соединяющий полуостров с материковой частью России, должен начаться рост поставок железнодорожным транспортом и автомобильными цистернами. Тогда цены на бензин в Крыму приблизятся к общему уровню ЮФО, уверен эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев. Движение автомобилей по мосту будет запущено в декабре 2018 года, поездов — в декабре 2019 года.

Удаленность территории от нефтеперерабатывающих заводов и, вследствие этого, высокая стоимость доставки — проблема не только Крыма. Самыми высокими ценами на бензин традиционно славятся еще две территориальные группы: дальневосточная (Сахалин, Магадан, Чукотка) и Калининградский анклав, говорит Виктор Костюков.

— Например, топливо в Калининград поставляется в основном с Киришского НПЗ в Ленинградской области. В Санкт-Петербурге один литр бензина Аи-92 стоил около 36 рублей. Но чтобы доставить топливо от Киришей до Калининграда, нужно затратить 2,20 рубля за литр, — сказал аналитик.

После оплаты транспортировки железнодорожного вагона по территории России и сопредельных государств — Латвии, Литвы, Белоруссии, а также оплаты таможенного оформления литр бензина в Калининграде стоит почти 39 рублей за литр.

При этом Алексей Калачев прогнозирует сохранение цен на бензин на текущих уровнях. По его словам, «если не произойдет каких-либо шоков, рост цен на не превысит 2–3%».

В ФАС «Известиям» сообщили, что ведомство постоянно мониторит ситуацию с ценами на бензин в стране.

— Пару лет назад мы как раз занимались ценами на бензин в Крыму и предприняли все меры для того, чтобы они приблизились к уровню, близкому к другим регионам РФ. И сейчас эта работа, естественно, продолжается, — сказал «Известиям» замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

По данным ЦДУ ТЭК, по сравнению с началом года средняя цена на автобензин Аи-92 в России увеличилась уже на 2,2%, или на 79 копеек за литр.