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В России отменят национальный роуминг
Решение об отмене роуминга, предположительно, примут уже 30 марта. Глава департамента беспроводных технологий компании J'son & Partners Consulting Виталий Солонин заявил, что мобильные операторы могут столкнуться с трудностями, выполняя решение властей об отмене национального роуминга в России. Об этом сообщает BFM. По словам Солонина, самым простым этапом будет отмена внутрисетевого роуминга. «Это, когда абонент приезжает в какой-то другой регион России, регистрируется в сети своего же оператора и платит, соответственно, по более высоким тарифам», - пояснил он.
По словам эксперта, национальный роуминг в первую очередь касается абонентов оператора «ТЕЛЕ 2», у которого «сеть построена не во всех регионах России». Если абонент этого оператора приезжает в регион, где сети «ТЕЛЕ 2» нет, он попадает в национальный роуминг, отметил Солонин.
Самой серьезной проблемой, по его мнению, является роуминг в Крыму. Солонин считает, что власти пока не приняли решений об отмене роуминга на полуострове.
Главный редактор «Крыминформ» Максим Николаенко рассказал BFM.ru, что крымчане пользуются услугами сотового оператора «К-Телеком», имеющего контракт с МТС, по ценам, действующим в Краснодарском крае. «Наши власти говорят, что причина [высокой стоимости услуг] именно в нежелании других операторов сотовой связи России идти навстречу и полноценно работать в Крыму», - отметил он.
В начале февраля замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что в период с июля по сентябрь 2017 года в России прекратит действовать национальный роуминг. Он также отметил, что цена на сотовую связь в Крыму может сравняться с общероссийской уже в конце первого или в начале второго квартала 2017 года, то есть в марте-апреле. По словам Голомолзина, отмена национального роуминга не должна привести к росту цен на сотовую связь
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