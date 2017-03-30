В России отменят национальный роуминг

Решение об отмене роуминга, предположительно, примут уже 30 марта. Глава департамента беспроводных технологий компании J'son & Partners Consulting Виталий Солонин заявил, что мобильные операторы могут столкнуться с трудностями, выполняя решение властей об отмене национального роуминга в России. Об этом сообщает BFM . По словам Солонина, самым простым этапом будет отмена внутрисетевого роуминга. «Это, когда абонент приезжает в какой-то другой регион России, регистрируется в сети своего же оператора и платит, соответственно, по более высоким тарифам», - пояснил он.

По словам эксперта, национальный роуминг в первую очередь касается абонентов оператора «ТЕЛЕ 2» , у которого «сеть построена не во всех регионах России». Если абонент этого оператора приезжает в регион, где сети «ТЕЛЕ 2» нет, он попадает в национальный роуминг, отметил Солонин.

Самой серьезной проблемой, по его мнению, является роуминг в Крыму. Солонин считает, что власти пока не приняли решений об отмене роуминга на полуострове.

Главный редактор «Крыминформ» Максим Николаенко рассказал BFM.ru, что крымчане пользуются услугами сотового оператора «К-Телеком», имеющего контракт с МТС , по ценам, действующим в Краснодарском крае. «Наши власти говорят, что причина [высокой стоимости услуг] именно в нежелании других операторов сотовой связи России идти навстречу и полноценно работать в Крыму», - отметил он.