Минфин Украины отреагировал на решение Лондонского суда

Украинские власти уважают решение Высокого суда Лондона по вопросу долга России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства финансов Украины.

«Английский суд не поддержал позицию Украины относительно так называемого российского долга, но позволил апелляцию. Украина с уважением относится к этому решению, которое было принято в сложном и неопределенном правовом поле», — говорится в сообщении ведомства.

29 декабря Высокий суд Лондона обязал украинские власти выплатить Москве 3 миллиарда долларов по еврооблигациям. Украинская сторона намерена обжаловать решение в Апелляционном суде британской столицы.

В середине декабря 2013 года российские власти предоставили Украине 3 миллиарда долларов. Предполагалось, что из этих средств будут выплачены пенсии и зарплаты бюджетникам. Деньги выделялись через покупку украинских еврооблигаций. В феврале 2014 года в Киеве произошел государственный переворот. Президент Украины Виктор Янукович был вынужден бежать из страны.