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Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года

Скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер
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Американский магнат Дэвид Рокфеллер скончался на 102 году жизни. Об этом сообщает газета The New York Times.
Миллиардер умер в своем доме в Покантико-Хиллз в штате Нью-Йорк. Официальный представитель семьи предпринимателя Фрейзер Сетел уже подтвердил эту информацию. Журнал Forbes оценивал состояние бизнесмена в 3,3 миллиарда долларов. Магнат был последним оставшимся в живых внуком Рокфеллера-старшего, основавшего нефтяную компанию Standard Oil и ставшего первым американским миллиардером. Дэвид Рокфеллер известен как один из первых и самых влиятельных идеологов глобализации и неоконсерватизма.
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