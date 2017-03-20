Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года

Миллиардер умер в своем доме в Покантико-Хиллз в штате Нью-Йорк. Официальный представитель семьи предпринимателя Фрейзер Сетел уже подтвердил эту информацию. Журнал Forbes оценивал состояние бизнесмена в 3,3 миллиарда долларов. Магнат был последним оставшимся в живых внуком Рокфеллера-старшего, основавшего нефтяную компанию Standard Oil и ставшего первым американским миллиардером. Дэвид Рокфеллер известен как один из первых и самых влиятельных идеологов глобализации и неоконсерватизма.