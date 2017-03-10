Рубль обрушится через неделю: из США пришла сланцевая угроза

Еще три года назад Россия открыто игнорировала нефтяную сланцевую революцию в США. Российские нефтяные короли не считали конкурентами американских коллег, у которых себестоимость добычи сланцевых баррелей составляла под $100 — раз в 6 выше, чем у нас. Но американцы развивали свои технологии, и теперь им выгодны цены даже ниже $40. Поэтому они и качают сланцевую нефть в полную силу, сбивая тем самым рыночные котировки и ослабляя курс российской валюты.

США удачно воспользовались меморандумом о сокращении производства нефти, заключенным в конце прошлого года странами ОПЕК и другими добывающими государствами, и открыли свои скважины на полную мощность. В последние месяцы на Североамериканском континенте был зафиксирован беспрецедентный рост буровой активности, что позволило Штатам нарастить собственное производство на 600 тыс. баррелей в сутки.

Между прочим, 600 тыс. баррелей — это половина от того объема, на который добровольно сокращают свою добычу страны ОПЕК. Фактически все усилия картеля удержать цену сырья вблизи $60 за «бочку» пошли насмарку: нефтяные котировки за одни сутки рухнули более чем на 5% — до $53 за баррель. Именно такой цена была как раз накануне подписания меморандума ОПЕК. Вслед за этим подешевела и российская валюта — стоимость доллара подскочила почти до 60 рублей.

Причем все говорит о том, что эта тенденция сохранится. Америка, не связанная никакими внешними обязательствами, продолжает толкать цены на нефть вниз. По прогнозу Международного энергетического агентства (EIA), в этом году суточная добыча нефти американских компаний вырастет до 9,21 млн баррелей, а в будущем достигнет уровня в 9,73 млн. Другими словами, США полностью заменит объемы добычи, сокращенные прочими производителями «черного золота».

Сделать это американцам будет вполне по силам. Во-первых, администрация Трампа намерена разрешить разведку и добычу углеводородов в ряде районов Мексиканского залива, вето на которые было наложено кабинетом Барака Обамы . Во-вторых, снять запрет на производство «черного золота» на арктическом шельфе. По данным геологической службы США, там сконцентрировано около 22% неразведанных в настоящее время запасов нефти и газа.

По словам главы EIA Фатиха Бирола, мировая промышленность становится свидетелем второй волны сланцевой революции в США, которая в ближайшие годы будет оказывать серьезное влияние на нефтяной рынок и собственно на цены «черного золота». В связи с этим в мире сохраняется переизбыток нефти, из-за чего баррель находится под угрозой падения.

По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, пока о полном ценовом провале углеводородного рынка говорить рано. Биржи продолжают перераспределять сокращенные ОПЕК объемы добычи в пользу других производителей. Главным образом США. «Тем не менее не стоит забывать, что на носу лето — сезон, когда происходит рост спроса на топливо из-за увеличения автотранспортного потока. Это несколько нивелирует те ценовые изменения, с которыми рынок сталкивается в настоящее время», — отмечает эксперт.

Но риск продолжения падения котировок все-таки остается. И не только из-за США. Добывающую активность демонстрируют также Иран и Ирак. Вполне возможно, что они загонят баррель ниже $50. «Американским компаниям, завязанным на сланцевой нефти, будет выгодно не останавливать добычу, даже когда цены обвалятся ниже $40. За последние несколько лет они в значительной степени усовершенствовали свои инфраструктурные и сервисные технологии и объекты, что позволило им снизить себестоимость производства. Кроме того, они застраховались на случай низких котировок», — отмечает Пикин.

Для России такой расклад выглядит крайне негативным. С одной стороны, государство перестанет получать дополнительные доходы от высокой стоимости сырья. В наш бюджет заложена цена нефти как раз в $40. Утратив эту составляющую доходов, Россия потеряет возможность пополнять Резервный фонд и латать дыры в казне.

Для рубля развитие событий в этом ключе также не принесет ничего хорошего. На данных о росте нефтяного производства в США курс доллара резко пошел вверх и практически достиг планки в 60 рублей. На следующей неделе может последовать новый скачок стоимости «американца». Причем стимулом для этого вновь окажутся новости из-за океана. Несмотря на то что рубль безболезненно перенес политику Минфина по ослаблению национальной валюты и продолжающихся полтора месяца валютных интервенций ЦБ , его «здоровье» может подкосить решение Федеральной резервной службы США о повышении процентной ставки, которое, как многими ожидается, будет принято 14–15 марта.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев напоминает, что в конце прошлого года, когда ФРС США повышала процентную ставку, нефтяные цены росли на фоне ограничения добычи ОПЕК и другими странами. «Сейчас сырьевые котировки падают, что усугубляет ситуацию для рубля. Уже на следующей неделе доллар прыгнет выше 60 рублей, а до конца марта укрепится до 62 рублей», — отмечает эксперт.