CNN: Трамп документально подтвердил свою отставку с постов более чем в 400 компаниях

Дональд Трамп добровольно ушел в отставку со всех постов более чем в 400 частных компаниях. Это произошло 19 января накануне церемонии инаугурации 45-го главы государства в Вашингтоне. Копию подтверждающего это документа предоставила в понедельник телекомпании CNN бизнес-империя Trump Organization.

Документ, подписанный республиканцем, снабжен приложением с точным перечнем упомянутых выше компаний.

Ранее юрист Шери Диллон из фирмы Morgan Lewis & Bockius изложила план, призванный избежать конфликта частных интересов и государственных после вступления Трампа в должность президента. Он решил уйти со всех постов в Trump Organization и передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. Миллиардер также постановил консолидировать около сотни своих компаний под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность.

Кроме того, на время президентства Трампа Trump Organization "заморозит" заключение новых соглашений за пределами США, а часть прибыли сети отелей в других государствах будет перечислять Министерству финансов своей страны. Как подтвердила Диллон, будущий 45-й глава государства отказался от идеи избавиться от своих компаний, так как это будет означать верную их распродажу за бесценок и ущерб для остальных членов семьи.

Дочь избранного президента США Иванка Трамп наряду с Эриком и Дональдом Трампом-младшим занимали должности вице-президентов Trump Organization. Иванка освободила свой пост и вышла из состава руководства своей фирмы, выпускающей одежду и украшения.