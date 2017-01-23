Рубль вступил в пору позитивных ожиданий

Борис Белкин, финансовый аналитик:

- Сегодня рубль будет находиться между двух огней. Или, лучше сказать, между льдом и пламенем.

С одной стороны, согревающий огонь цен на нефть, которая укрепилась выше 55 долларов за баррель на первых итогах соблюдения соглашения по сокращению добычи. А с другой инаугурационная речь нового президента США Дональда Трампа, по итогам которой доллар может получить поддержку рынка.

Впрочем, ожидания, связанные с последней новостью, все-таки относительно позитивные для рубля. Во-первых, потому что они завязаны на отмену санкций, которую самые нетерпеливые предрекают во 2-3 кварталах года, а умеренные оптимисты переносят на 2018 год.

Во-вторых, протекционизм заявлений намекает на желание делать деньги, а это всегда позитивно воспринимается рынком, с точки зрения деловой активности, которая явно не оставит в стороне развивающийся российский рынок.

Пока же в пятницу в рамках индексной сессии рубль просел по отношению к обеим мировым валютам на фоне фиксации прибыли перед выходными, что является достаточно стандартной для рынка процедурой. Помогла ослаблению и политика - рынок ждал первых решений Дональда Трампа на посту президента США, наблюдал за инаугурацией и переваривал предложения кабинета министров по поводу ограничения расходования допдоходов бюджета.

Секрет Фирмы рассказал, почему рубль больше не будет расти.

Официальный курс доллара США на 23 января по итогам торгов "Московской биржи" составил 59 рублей 67 копеек (укрепление на 32 копейки). Курс евро тоже окреп на 55 копеек и составил 63 рубля 73 копейки.