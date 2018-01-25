Япония построила зонд для запуска на Луну

В Японии построен зонд для запуска на Луну. По утверждению создателей, он превосходит все зарубежные аналоги по техническим характеристикам и точности исполнения.

Погрешность попадания аппарата в расчетную точку на поверхности спутника составляет 100 метров, в то время как у других зондов этот показатель превышает километр. Масса зонда составляет 130 килограммов.

Запуск аппарата запланирован на апрель этого года. Его возвращение на Землю не предусмотрено.

Зонд был создан по заказу японского аэрокосмического агентства JAXA.

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