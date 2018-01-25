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Япония построила зонд для запуска на Луну
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Япония построила зонд для запуска на Луну 

Рамблер 25 января 2018
Фото: shutterstock.com
В Японии построен зонд для запуска на Луну. По утверждению создателей, он превосходит все зарубежные аналоги по техническим характеристикам и точности исполнения.
Погрешность попадания аппарата в расчетную точку на поверхности спутника составляет 100 метров, в то время как у других зондов этот показатель превышает километр. Масса зонда составляет 130 килограммов.
Запуск аппарата запланирован на апрель этого года. Его возвращение на Землю не предусмотрено.
Зонд был создан по заказу японского аэрокосмического агентства JAXA.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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