Первый сериал братьев Коэн появился в Сети

Вестерн-антология рассказывает о приключениях ковбоя Бастера Скраггса, который обожает петь.

Все шесть серий первого сериала американских кинематографистов Итана и Джоэла Коэн «Баллада Бастера Скраггса» появились в Сети. Режиссеры выступили также авторами сценария, который основан на оригинальной идее, и продюсерами сериала.

Ранее в Сети опубликовали экранизацию юмористического романа о конце света Нила Геймана и Терри Пратчеттома «Благие знамения».

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