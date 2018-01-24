Фильм «Вратарь галактики» вышел в прокат

Российский фантастический фильм «Вратарь галактики» вышел в прокат. Режиссером картины выступил Джаник Файзиев

Ранее авторы говорили, что в фильме будет «беспрецедентное количество» графики.

По сюжету галактическая война уничтожила Луну, и полюса Земли сместились. Над Москвой навис громадный инопланетный корабль, где проходят соревнования по космоболу — игре, похожей на футбол. От результата игры зависит судьба Земли.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!