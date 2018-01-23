Выставка «Помпеи» открылась в Эрмитаже

В Государственном музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге открылась крупнейшая выставка, посвященная похороненному под слоем вулканического пепла древнегреческому городу Помпеи.

Экспозиция представлена благодаря подписанию партнерского контракта с итальянскими властями и археологическим музеем Неаполя.

В рамках выставки в залах музея представили редкие артефакты возрастом более двух тысяч лет.

В свою очередь, Эрмитаж доверил Неаполю экспозицию, соединившую в себе итальянские пейзажи кисти русских мастеров, а также неоклассические скульптуры Антонио Канова.

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