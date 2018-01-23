В Китае пересадили человеческую голову

В Китае проведена первая пересадка головы живому человеку. Обладателем нового тела стал житель Пекина.

Операция была проведена командой из Харбинского медицинского университета (Китай) во главе с итальянским нейрохирургом Серджо Канаверо. За 23 часа хирурги смогли соединить позвоночник, а также все нервы и кровеносные сосуды.

Первую операцию по трансплантации головы планировали провести на 30-летнем программисте из России Валерии Спиридонове , который выступил добровольцем. Позже выбор пал на гражданина Китая, так как именно эта страна поддержала исследования Серджо Канаверо.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!