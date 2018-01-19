Максимализм в одежде — модный тренд 2018 года

Многослойность и яркие цвета в каждой детали гардероба поддержали Tom Ford, Stella McCartney, Calvin Klein.

Модные эксперты составили список самых главных модных трендов уходящего 2018 года. На первой строчке расположились максимализм и яркость.

По мнению экспертов, особенно удачными в этом направлении получились коллекции Tom Ford, Stella McCartney, Calvin Klein, Off-White и Adam Selman, где многослойность и яркие детали украшают каждый продукт линейки.

Также в список попали вещи из пластика, спортивная одежда, завышенные джинсы и куртки over-size из денима, цветные брючные костюмы с широкими плечами и бахрома.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!