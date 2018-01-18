ГМИИ им. Пушкина открыл филиал на Пресне 

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина открыл подразделение современного искусства. Новый филиал располагается на территории бывшего хлебозавода им. Зотова на Ходынской улице в Москве.
Помещения памятника архитектуры — производственного корпуса завода — были реконструированы, чтобы выполнять функции музея. Работы по реконструкции провели также в административных помещениях.
Хлебозавод имени Зотова работал с 1931 по 2006 год, когда его территория была продана под жилую застройку. Основной производственный корпус, признанный объектом культурного наследия, тогда был сохранен.
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