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ГМИИ им. Пушкина открыл филиал на Пресне
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ГМИИ им. Пушкина открыл филиал на Пресне 

Рамблер 18 января 2018
Фото: shutterstock.com
Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина открыл подразделение современного искусства. Новый филиал располагается на территории бывшего хлебозавода им. Зотова на Ходынской улице в Москве.
Помещения памятника архитектуры — производственного корпуса завода — были реконструированы, чтобы выполнять функции музея. Работы по реконструкции провели также в административных помещениях.
Хлебозавод имени Зотова работал с 1931 по 2006 год, когда его территория была продана под жилую застройку. Основной производственный корпус, признанный объектом культурного наследия, тогда был сохранен.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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