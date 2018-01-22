GM выпустила машину без руля

Американская корпорация General Motors (GM) выпустила беспилотный автомобиль Cruise AV, не имеющий руля. Уже стартовало серийное производство таких машин. Оно осуществляется на базе электромобиля Chevrolet Bolt.

Модель Cruise AV также лишена педалей. Как пояснили в GM, это первый автомобиль, который с самого начала разрабатывали без элементов управления. Как правило, выпускаемые и проектируемые машины не полностью автономны и предполагают возможность управления водителем.

Ранее прототип Cruise AV прошел тестирование на улицах Сан-Франциско и Финикса.

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