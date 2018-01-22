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GM выпустила машину без руля
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GM выпустила машину без руля 

Рамблер 22 января 2018
Фото: shutterstock.com
Американская корпорация General Motors (GM) выпустила беспилотный автомобиль Cruise AV, не имеющий руля. Уже стартовало серийное производство таких машин. Оно осуществляется на базе электромобиля Chevrolet Bolt.
Модель Cruise AV также лишена педалей. Как пояснили в GM, это первый автомобиль, который с самого начала разрабатывали без элементов управления. Как правило, выпускаемые и проектируемые машины не полностью автономны и предполагают возможность управления водителем.
Ранее прототип Cruise AV прошел тестирование на улицах Сан-Франциско и Финикса.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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