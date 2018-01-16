Первый врач-робот начал принимать больных

Доктор с искусственным интеллектом способен анализировать данные обследований пациента и ставить первоначальный диагноз.

Городская больница Хэфэй в провинции Аньхой начала тестирование робота iFlyTek Smart Doctor Assistant. Ранее искусственный интеллект успешно сдал экзамены на лицензию доктора, набрав 456 баллов, что является выше нормы — 360 баллов.

В китайской поликлинике врач-робот отвечает за взаимодействие между пациентами и докторами, а также помогает специалистам. Кроме этого, он способен анализировать данные обследования пациента и ставить первоначальный диагноз.

Ранее в Китае первый робот-дантист провел успешную операцию на человеке.

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