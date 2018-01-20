Новый фильм Федерико Альвареса вышел в прокат

Основанная на одноименной четвертой книге серии «Миллениум» Стига Ларссона криминальная драма «Девушка, которая застряла в паутине» вышла в российский прокат.

В центре повествования — хакерша Лисбет Саландер и журналист Микаэль Блумквист , которые встречаются на расследовании убийства видного шведского ученого. Главные роли сыграли Клэр Фой и Сверрир Гуднасон.

Картина Федерико Альвареса упорно покоряет мировые прокаты и ей уже пророчат стать самым кассовым фильмом 2018 года. «Девушка с татуировкой дракона» — первая часть истории о Лисбет Саландер — вышла в прокат в 2012 году.

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