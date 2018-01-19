Завершилось строительство комплекса «Москва-Сити»

Все 22 объекта футуристического ансамбля введены в эксплуатацию.

Строительство последней башни комплекса «Москва-Сити» завершено. На территории более четырех миллионов квадратных метров разместились 22 высотки.

Деловой район объединил в себе около 100 предприятий общественного питания, более 500 объектов инфраструктуры, а подземные и наземные паркинги для резидентов и гостей комплекса могут вместить более 20 тысяч автомобилей.

«Москва-Сити» — один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются на территории России за последние десятилетия.

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