Вышло продолжение «Кошмара перед Рождеством»

Диснеевская классика обрела «книжную» обертку.

В продажу поступила комикс-манга «Кошмар перед Рождеством: Путешествие Зеро». Книга — первый выпуск многосерийной истории, которая стала продолжением знаменитого хоррора Тима Бертона . Сценаристом манги стал DJ Milky, а иллюстрациями занималась студия DICE, что ранее работала над манга-адаптацией «Красавицы и чудовища».

Комикс рассказывают о призрачном псе главного героя Джека Скеллингтона, который отправился в путешествие в город Рождества.

В декабре 2019 года фанатов хоррора ждет второй том волшебной истории.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!