Скуби-Ду и Бэтмен объединились против Джокера

Новый мультфильм с популярными персонажами вышел на DVD.

Всеми любимые герои из совершенно разных вселенных — банда Скуби-Ду и Бэтмен — вновь встретились на экране. На этот раз персонажи должны дать отпор знакомым зрителю мультсериала «Скуби-Ду шоу» Призрачному Клоуну и Золотоискателю, а также встретиться с сумасшедшими злодеями Готема — Джокером и Пингвином.

Шегги и Скуби в очередной раз повезет больше остальных персонажей, ведь им придется убегать со всех ног от Харли Квин, Ядовитого Плюща, Чревовещателя и Убийцы Крока.

Захватывающее приключение вышло на DVD, а также доступно для просмотра в Сети.

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