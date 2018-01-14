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Скуби-Ду и Бэтмен объединились против Джокера
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Скуби-Ду и Бэтмен объединились против Джокера 

Рамблер 14 января 2018
Фото: "Скуби-Ду шоу"
Новый мультфильм с популярными персонажами вышел на DVD.
Всеми любимые герои из совершенно разных вселенных — банда Скуби-Ду и Бэтмен — вновь встретились на экране. На этот раз персонажи должны дать отпор знакомым зрителю мультсериала «Скуби-Ду шоу» Призрачному Клоуну и Золотоискателю, а также встретиться с сумасшедшими злодеями Готема — Джокером и Пингвином.
Шегги и Скуби в очередной раз повезет больше остальных персонажей, ведь им придется убегать со всех ног от Харли Квин, Ядовитого Плюща, Чревовещателя и Убийцы Крока.
Захватывающее приключение вышло на DVD, а также доступно для просмотра в Сети.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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