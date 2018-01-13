В Хельсинки открылся Музей музыки

В Хельсинки начал работу Музей музыки (англоязычной название Finnish Music Hall of Fame). Он расположен в торгово-развлекательном центре Tripla, строительство которого завершилось в конце прошлого года.

Основную часть музея занимает зал славы, где представлены уважаемые финнами музыканты. В музее можно также совершить музыкальное «путешествие во времени», сопровождающееся звуковыми эффектами.

Планируется, что экспозиция Музея музыки будет меняться ежегодно.

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