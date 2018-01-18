Cisco и Hyundai показали «подключенный автомобиль»

Cisco и Hyundai показали свой первый совместный автомобиль, подключенный к высокоскоростному интернету. По словам разработчиков, это первое в истории средство передвижения, в котором имеется широкополосный доступ в сеть со скоростью 1 ГБ/с.

Ожидается, что в будущем такие машины смогут самостоятельно искать и оплачивать парковочные места и топливо, обеспечивать навигацию, загружать музыку и видео. По прогнозу Cisco к 2020 году на дорогах появится 40 млн подключенных автомобилей. Компания объединилась с Hyundai для разработки такого транспортного средства в 2016 году.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!