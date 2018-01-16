Вышел четвертый сезон сериала «Фарго»

На телеканале FX вышел четвертый сезон сериала «Фарго». Главные роли, как и в предыдущем сезоне, исполняют Юэн Макгрегор и Керри Кун.

Напомним, в 2018 году Макгрегор получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — близнецов Эмми и Рэя Стасси в «Фарго».

Сериал представляет собой криминальную антологию в жанре черной комедии. Проект вдохновлен одноименным фильмом братьев Коэн 1996 года. Маленький захолустный городок живет неспешной провинциальной жизнью. Но однажды туда приезжает профессиональный киллер — он сразу же становится угрозой для мирных обывателей.

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