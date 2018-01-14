Motorola возродила винтажные сматфоны

Реанимированные модели оснащены QWERTY-клавиатурой в виде слайдера.

Motorola запустила в продажу старые, но безумно популярные модели смартфонов. Реанимированные версии получили расширенные возможности, а также новую клавиатуру-слайдер.

Клавиатура разрешает устанавливать экран гаджета под углом до 45 градусов. Аппарат имеет 5 встроенных рядов кнопок, один из которых — цифровой. Модуль имеет подсветку и оснащен встроенным аккумулятором емкостью 1700 мАч, который обеспечивает до 15 часов дополнительной работы.

Ранее Nokia выпустила новую версию «мобильника» 3310, который впервые представили в 2000 году.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!