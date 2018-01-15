В Сети появились все серии «Благих знамений»

Майкл Шин. Экранизация юмористического романа о конце света Нила Геймана и Терри Пратчетта «Благие знамения» появилась в Сети. Зрителям представили сразу шесть серий комедии. Главные роли исполнили Дэвид Теннант

В основе сюжета — история о том, как ангел и демон объединяются для того, чтобы предотвратить конец света. Сериал, как и книга, содержит большое количество аллюзий, цитат и отсылок к современной массовой культуре.

Напомним, ранее в Сети опубликовали двухчасовой финал сериала «Восьмое чувство». Причиной возвращения драмы стала реакция зрителей на закрытие проекта.

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