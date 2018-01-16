В Москве открылся Скайпарк для экстремалов

Над Москвой-рекой разместились площадка для банджи-джампинга, свинг-качели, «летающие лисы».

На Воробьевых горах открылся Скайпарк от компании Aj Hackett. Для экстремалов установили аттракционы на любой вкус: свинг-качели, тролли и «летающие лисы», банджи-джампинг и другие виды прыжков, в том числе с погружением в воду.

Головокружительный эффект также усиливают стеклянный пол площадок и умопомрачительные столичные виды.

Московский Скайпарк стал вторым экстремальным проектом Aj Hackett. В 2014 году аттракцион появился в Сочи на Скайбридж, самом длинном пешеходном подвесном мосту в мире, высота которого 207 метров, а длина — 439.

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