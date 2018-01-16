Фильм Кончаловского о Микеланджело вышел в прокат

В российский прокат вышел фильм Андрея Кончаловского «Грех. Видение». Картина рассказывает о жизни Микеланджело.

Лента, съемки которой проходили в Италии, затрагивает события первой четверти XVI века, когда художник работал над фасадом церкви Медичи Сан-Лоренцо во Флоренции и гробницей Юлия II в Риме. Картина не является байопиком в традиционном понимании, а показывает видения великого скульптора.

Ради съемок ленты в римских киностудиях была воссоздана Сикстинская капелла. Декорации выполнены на основании архивных документов.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!