Франсуа Пино превратил товарную биржу в музей

Основатель и глава холдинга Kering открыл собственный музей современного искусства в Париже.

Один из богатейших и самых влиятельных людей в мире моды Франсуа Пино превратил здание городской товарной биржи в музей, где будет храниться личная коллекция миллиардера.

Реставрацией исторического здания в Париже занимался Тадао Андо, который ранее перестроил венецианский Палаццо Грасси. Культурный центр аналогичен Фонду Луи Виттон в Булонском лесу и Фонду Прада в Милане.

Напомним, новый музей современного искусства стал вторым пристанищем огромной коллекции Пино. Постоянная экспозиция также находится в Венеции.

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