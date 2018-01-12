В Токио запустили поезд-призрак

Поезд «сливается» с пейзажем благодаря зеркальному покрытию. «Невидимый» экспресс-поезд начал курсировать от гор Титибу до центра Токио. Дизайнером состава-призрака выступила Кадзуе Сэдзима — обладательница престижной Притцкеровской премии.

Уникальный эффект невидимки был достигнут благодаря специальному полупроницаемому покрытию, который отражает японские пейзажи.

Кадзуе также может похвастаться футуристическим зданием Нового музея современного искусства в Нью-Йорке, павильоном галереи Серпентайн в Лондоне, учебным центром «Ролекс» в Лозанне и многими другими проектами. До этого архитектор никогда не работала над созданием поездов.

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