Российский навигационный модуль достиг Луны

Российский аппарат «Луна-25», запущенный к естественному спутнику Земли, успешно совершил посадку в районе его Южного полюса. Установленные на модуле лазерные маяки уже указали точное место его прилунения. Сигналы были приняты на Земле с помощью телескопа.

«Луна-25» — первое звено в навигационной системе спутника, которая позволит аппаратам и экипажам определять свое местоположение и направленно передвигаться по поверхности небесного тела. Планируется, что возле экватора Луны будут установлены аналогичные модули.

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